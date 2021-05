Quatre mois de prison requis contre le dresseur de Bony, l'ours confié au Refuge de l'Arche à Château-Gontier

Une audience se tenait ce 12 mai au tribunal correctionnel de Blois pour sévices graves et actes de cruauté concernant un couple de dresseurs. Deux ours leur avaient été retirés en 2019 dont Bony qui est toujours au Refuge de l'Arche à Château-Gontier. Quatre mois de prison requis pour le dresseur.

En novembre 2019, on vous parlait de ces deux ours confiés au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne, l'un d'eux, Bony y est toujours. Ces animaux avaient été retirés à un couple de dresseurs par la Préfecture du Loir-et-Cher après la constatation de plusieurs lésions. Un autre ours du couple, Micha, était mort quelques mois plus tôt suite à de graves lésions.

Une audience pénale se tenait ce 12 mai au tribunal correctionnel de Blois pour actes de cruauté et sévices graves. Le Procureur a requis un mois de prison avec sursis contre la dresseuse, quatre mois ferme contre le dresseur, l'interdiction aussi de détenir des animaux. Cette dernière réquisition satisfait l'association de défense des animaux, One Voice, qui a porté plainte et qui était présente à cette audience.

"Pour nous, ce serait rendre justice à tous les animaux. Nous pensons notamment à une petite guenon qui s'appelle Mina, détenue pendant plus de sept ans totalement illégalement, c'est-à-dire que les autorités avaient simplement à présenter un papier pour la saisir et la sortir de là. Nous pensons aussi aux oiseaux, aux ours et à tous les autres animaux qui pourraient encore tomber dans leurs mains", explique sa présidente Muriel Arnal.

Interdiction requise de gérer un "établissement de faune sauvage captive"

Pour la présidente de One Voice, Muriel Arnal, cette affaire est le symbole de la défaillance des autorités. "On aurait espéré des autorités qu'elles reconnaissent qu'elles auraient pu faire mieux. Ce n'est pas à nos associations d'intervenir à chaque fois pour que les choses bougent. Il y a des textes de loi en France. Pourquoi ne les applique-t-on pas ? Nous avons alerté pour Bony en 2005. Pourquoi autant d'années perdues ?", s'interroge-t-elle.

Le jugement est mis en délibéré au 1er septembre prochain.