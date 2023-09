Quatre morts dans la Marne depuis le début des vendanges en Champagne

Quatre personnes sont mortes dans les vignes depuis le début des vendanges 2023 , qui ont commencé début septembre, dans la Marne. Selon nos confrères de L'Union , ces décès sont survenus la semaine dernière sur différents coteaux dans le département. Contacté, le parquet de Châlons-en-Champagne confirme ce lundi soir (11 septembre) que plusieurs enquêtes sont en cours. Celui de Reims n'a pas encore répondu à notre sollicitation.

On ne connaît pas à cette heure la cause de ces décès, mais ils surviennent dans un contexte de chaleur record, dépassant les 34 degrés à l'ombre. "Il fait très chaud et malgré les consignes que les vignerons peuvent donner - boire, se rafraîchir, mettre une casquette - on voit encore beaucoup trop de vendangeurs qui ne sont pas préparés", regrette Maxime Toubart, le président du syndicat général des vignerons (SGV). Il précise que face à cet épisode chaleur intense, les horaires sont aménagés, les vendangeurs se mettant au travail plus tôt le matin.

"L’activité doit être arrêtée en cas de fortes chaleurs"

"C’est terrible", s'alarme l'inspecteur du travail marnais Anthony Smith sur X, l'ancien Twitter. "L’activité doit être arrêtée en cas de fortes chaleurs. Si l’employeur ne le fait pas, les inspecteurs du travail devraient être dotés de la compétence pour le faire à leur place", dit-il. Et d'interpeller le ministre du Travail, Olivier Dussopt : "Il y a urgence".