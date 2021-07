Quatre morts dans un accident de la route près de Roye à l'est d'Amiens

Une voiture et un camion citerne sont entrés en collision, ce lundi, en début de soirée sur la D934 à hauteur de Roye à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Amiens. Le bilan est très lourd : quatre personnes sont décédées.

Un terrible accident de la route s'est produit, ce lundi en début de soirée à hauteur de Roye. Une voiture et un camion citerne se sont percutés : quatre occupants de la voiture sont décédés. On ne connait à l'heure actuelle, ni les âges, ni les identités des victimes. On ne sait pas non plus si une cinquième personne se trouvait à bord.

Le chauffeur du poids lourd est légèrement blessé.

Une soixantaine de pompiers sur place

Selon les pompiers de la Somme, le camion transportait 24 tonnes d'acétate de vinyle, une matière potentiellement inflammable. Ce produit chimique d'usage industriel est notamment utilisé dans la production de polymères.

Le Service départemental d'incendie et de secours est mobilisé pour mettre en sécurité la zone de l’accident : les pompiers projettent un tapis de mousse pour éviter tout risque d’incendie ou d’explosion.

La D934 est coupée dans les deux sens ce lundi soir.