Quatre morts dans un crash d'avion de tourisme à Gujan-Mestras en Gironde

Un pilote, un père de famille et ses deux filles de 9 ans sont mortes dans le crash d'un avion de tourisme ce samedi après-midi à Gujan-Mestras. La famille faisait un vol de découverte, un "baptême de l'air". L'avion a été retrouvé en feu par les pompiers dépêchés sur place à 14h30. Il avait décollé depuis l'aéroport de Villemarie au sud du bassin d'Arcachon. Selon le journal Sud Ouest, qui cite la maire de Gujan-Mestras Marie-Hélène Des Esgaux, les victimes sont le pilote de l'avion et ses trois passagers, un père de famille et ses deux enfants.

L'avion est un petit avion de tourisme, un monomoteur de type Robin DR 400, très utilisé dans les aéroclubs, pour les cours de pilotage. L'avion a décollé de l'aérodrome de Villemarie à La Teste-de-Buch à un kilomètre du lieu du crash dans une parcelle privée en lisière de forêt à proximité d'habitations. Dix véhicules du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) soit une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchées sur place selon le lieutenant-colonel Pham. Plus la gendarmerie.

En arrivant sur les lieux, les pompiers ont trouvé l'avion en feu. A l'intérieur, trois des quatre victimes étaient déjà mortes. La quatrième a été expulsée de l'habitacle, elle est morte ensuite malgré l'intervention des secours. L'incendie de l'avion s'est propagé à la forêt de pins proche. 3.500 mètres carrés de pinède sont ainsi partis en fumée selon les sapeurs-pompiers qui sont toujours sur place à 17h30 pour surveiller une éventuelle reprise de feu.