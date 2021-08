Quatre motards gravement blessés sur les routes de la Creuse ce jeudi

Deux accidents de la route ont fait quatre blessés graves, ce jeudi 12 août. Vers 15 heures trois motos se sont percutées à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Deux conducteurs sont grièvement blessés, le troisième l'est légèrement.

Le second a eu lieu une heure plus tard, aux alentours de 16 heures sur la route de Maupuy sur la Nationale 145. Deux motos ont été impliqués dans cet accident. Les secours ont pris en charge deux blessés graves et un blessé léger.