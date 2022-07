Quatre ouvriers blessés après un accident de travail à Courrières

Un grave accident du travail s'est produit ce vendredi matin à Courrières dans le Pas-de-Calais. Quatre ouvriers de l'entreprise Betsinor ont été blessés : une plaque de béton leur est tombée dessus.

Quatre blessés dont un grave

Deux employés, âgés de 29 et 32 ans, ont été légèrement touchés et transportés à la clinique d'Hénin-Beaumont. Un troisième homme de 45 ans a lui été emmené au centre hospitalier de Seclin. Quant au blessé grave, âgé aussi de 45 ans, les pompiers l'ont pris en charge et conduit au CHU de Lille.