Quatre ouvriers blessés dans l'effondrement d'un plancher béton à Beychac-et-Caillau près de Bordeaux

Il y a eu un blessé grave et trois plus légèrement sur un chantier BTP à Beychac-et-Caillau ce mardi matin entre Bordeaux et Libourne. Les quatre ouvriers travaillaient sur le plancher en béton d'une maison en construction quand il s'est effondré.