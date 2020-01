Quatre ouvriers intoxiqués au monoxyde de carbone sur un chantier du Mans

Le Mans, France

Quatre ouvriers ont été "légèrement blessés" ce mercredi 29 janvier après-midi au Mans. Intoxiqués au monoxyde de carbone, ils ont été évacués par les pompiers à l'hôpital du Mans. Ces ouvriers travaillaient sur le chantier de construction de la résidence située rue Albert Maignan, en centre-ville, juste à côté de la maison diocésaine Saint Julien. D'après les secours sur place, cette intoxication est due à la présence d'un chauffage thermique dans un lieu peu ventilé aux niveaux -1 et -2 du bâtiment, ce qui est "relativement dangereux", précisent les secours. Les 26 autres ouvriers qui intervenaient sur ce chantier n'ont pas été blessé.

Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour cette intervention. A 19h30, mercredi soir, certains d'entre eux étaient encore sur place pour aérer les lieux et faire descendre le taux en monoxyde de carbone.

Un gaz inodore et incolore

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux. Il est "incolore et inodore", rappelle le commandant Benoit Guérin qui a dirigé ce mercredi soir l'opération des pompiers rue Albert Maignan au Mans. "Lorsqu'on est éveillé, les premiers signes sont des maux de tête et des nausées. Malheureusement, lorsque le monoxyde est libéré pendant une phase de sommeil, nous sommes exposés à un risque de mort". Les intoxications à cause de ce gaz se produisent le plus souvent pendant l'hiver. Le monoxyde de carbone est généré par "un dysfonctionnement des moyens de chauffage, par l'obstruction des ventilations nécessaires ou, comme dans le cas présent par un moteur thermique", précise le commandant Benoit Guérin des Sapeurs Pompiers de la Sarthe.