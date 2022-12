Quatre parisiens condamnés pour le vol d’une banderole de supporters rennais

Vol oui, violence non, amendes en tout cas pour les voleurs de la bâche du RCK

Des amendes

Les quatre hommes jugés fin novembre à Rennes pour avoir volé la bâche (banderole) du Roazhon Celtic Kop (principal groupe de supporters du Stade Rennais), ont été condamnés à des amendes. 150 jours d'amende à 4€ pour le prévenu aux antécédents judiciaires les plus importants. 600€ pour deux autres. 600€ avec sursis pour le quatrième.

Pas de prison

Ce jugement est très éloigné des peines de 8 à 12 mois ferme requises lors de l'audience, le tribunal ne retenant finalement que les faits de "vol en réunion" et non "vol avec violence". "Le tribunal a ramené le dossier à sa juste mesure", s'est félicité l'avocat de l'un des prévenus, Maître Olivier Pacheu Sur France Bleu Armorique. "Ce n'est pas une affaire de hooliganisme", "c’est du supporterisme sans violence".

Un vol mais pas de violence

Les faits s’étaient déroulés le 22 septembre 2021, alors qu’un membre du RCK rentrait au domicile de ses parents à Breteil (près de Montfort-sur-Meu à l’ouest de Rennes) après la victoire 6-0 du Stade Rennais contre Clermont. Vers 1h du matin, il dit avoir été agressé et s’être fait voler la fameuse bâche. Après une enquête aux "moyens disproportionnés", selon Maître Pacheu, quatre hommes âgés de 30 à 40 ans sont arrêtés en région parisienne en février et jugés donc en novembre. Lors de l’audience, l’un des parisiens avait expliqué : « il a paniqué en nous voyant, son coffre était ouvert et j'ai pris les sacs", reconnaissant un « vol mais sans violence ». Comme la justice donc.