Quatre pêcheurs et deux sauveteurs en mer hélitreuillés au large de Jersey

Quatre marins-pêcheurs sont à bord du Tibériade, un chalutier venant de Granville, quand celui-ci frappe des cailloux aux Écréhous au large de l'île anglo-normande de Jersey et s'échoue. Les marins se mettent alors à l'abri dans leur radeau de survie et alertent le Cross Jobourg.

La SNSM de Goury-La Hague arrive sur place mais les cailloux et les conditions empêchent les empêchent d'atteindre avec leur embarcation les quatre hommes. L'hélicoptère de la Marine Nationale est donc appelé et les hélitreuille pour les ramener à terre. Ils sont sains et saufs.

Les sauveteurs, eux aussi hélitreuillés

Pendant que l'hélicoptère transporte les pêcheurs, les sauveteurs envoient deux plongeurs pour faire un diagnostic du navire. Il s'agit par exemple de repérer une éventuelle voie d'eau qui pourrait être rapidement réparée et ainsi préserver le chalutier. Mais cela prend du temps et la mer remonte. Le courant important couche alors le navire sur l'eau. Les deux sauveteurs qui étaient montés sur le navire pour enquêter sautent à l'eau pour se protéger. De retour, l'hélicoptère aide donc les plongeurs, toujours dans une zone inaccessible par bateau et les ramènent à leur tour auprès de leurs collègues sauveteurs.

Le Tibériade est quant à lui, emmené par le courant et de façon "assez miraculeuse", raconte la SNSM, et traverse le plateau des Écréhousseul. Il a finalement pu être récupéré et ramené à Granville.