Quatre personnes arrêtées à Limoges après avoir volé une vieille dame souffrant d'Alzheimer

Quatre personnes viennent d'être arrêtées à Limoges, pour avoir volé une personne âgée souffrant d’Alzheimer. Pendant des mois, ils ont profité de sa vulnérabilité pour lui soustraire de l'argent et des effets personnels dans le secteur Renoir.

Quatre personnes viennent d'être arrêtées à Limoges pour avoir volé une personne âgée de 82 ans et souffrant d'Alzheimer. Pendant des mois, ils ont profité de sa vulnérabilité pour lui soustraire de l'argent et des effets personnels dans le secteur de Limoges Renoir. Les policiers ont été alertés il y a une grosse semaine, par le petit fils de la victime. Il habite dans le Var mais il s'est rendu compte que sa grand-mère, placée sous curatelle renforcée, était surement victime d'un abus de faiblesse.

Des bijoux, du liquide et des chéquiers découverts dans le véhicule des suspects

Ce qui lui a mis la puce à l'oreille, ce sont plusieurs retraits d'argent dans le secteur de Beaubreuil. Il se renseigne alors auprès des voisins de sa mamie. Ils lui font savoir qu'à plusieurs reprises, des individus l'ont fait monter à bord d'un véhicule. Une fois alertée, la police met en place un dispositif de surveillance. Une jeune femme de 19 ans, et un jeune homme de 18 ans, porteurs de bijoux et d'objets appartenant à la victime, sont rapidement arrêtés, au moment où ils quittent la maison de la grand-mère, par la porte de garage. Un peu plus tard, deux autres personnes, une femme de 40 ans, et un homme de 51 ans, sont également interpellés alors qu'ils arrivaient au pavillon, en compagnie de la victime.

Ils faisaient leurs courses avec elle avant de la faire payer

En garde à vue, les deux plus jeunes reconnaissent les faits. Eux volaient des objets chez la vieille dame alors que les deux adultes, qui eux nient tout, faisaient leur course avec elle, en la faisant payer. Ce petit manège durait depuis plusieurs mois. D'ailleurs, en perquisitionnant leur véhicule, les policiers ont retrouvé des bijoux, boite en porcelaine, des documents bancaires au nom de la victime, des vêtements, un peu plus de 300 euros en liquide, mais aussi des chéquiers à plusieurs noms, mais pas celui de la mamie souffrant d’Alzheimer. Tous les suspects ont été relâchés à l'issue de leur garde à vue, mais ils vont bien sur avoir à faire à la justice. Une enquête préliminaire a été ouverte.