Quatre personnes blessées dans des accidents de la route cette nuit en Mayenne

Deux accidents mais un seul scénario : une sortie de route.

Le premier accident s'est produit à 1h10 à Astillé au lieu dit La Maison Neuve. Deux hommes de 26 et 30 ans ont été transportés en urgence relative au Centre Hospitalier du Haut-Anjou.

Le second accident s'est produit deux heures plus tard (03h02), le véhicule s'est retrouvé sur le flanc, dans un champ à Montigné-le-Brillant, au lieu dit La Petite Mouche. Un homme de 25 ans et une femme de 26 ans ont réussi à s'extraire du véhicule. Ils ont été transportés eux-aussi en urgence relative à l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne.