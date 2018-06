Manche, France

Un accident entre deux voitures a blessé quatre personnes, samedi 23 juin, vers 17 h. Il s'est produit sur la départementale 223 au niveau de la commune de Coigny.

Un homme de 49 ans, dans un état grave, a dû être transporté par l'hélicoptère de la sécurité civile, le Dradong 50, au Centre hospitalier de Saint-Lô. Trois autres personnes, un homme de 44 ans, une femme de 35 ans et une fille de 12 ans, plus légèrement blessés ont été transportés vers les Centres hospitaliers de Saint-Lô et Cherbourg. Deux filles de 11 et 13 ans sont indemnes.

Dix-sept sapeurs pompiers ont été mobilisés.