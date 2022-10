Quatre personnes blessées dans une attaque de frelons à Niort, deux dans un état grave

Les pompiers des Deux-Sèvres ont secouru quatre personnes ce dimanche 23 octobre, vers 18h, à Niort, près de la Sèvre Niortaise, au cimetière Saint-Liguaire. Quelques minutes plus tôt, ces deux adultes et deux adolescents ont été pris pour cible par des frelons qui les ont piqués à de multiples reprises.

Les deux majeurs, un homme de 19 et une femme de 39 ans, ont été transportés "en urgence absolue" vers l'hôpital de Niort. Les deux jeunes de 9 et 15 ans ont été plus légèrement touchés, mais également hospitalisés. La mairie de Niort a établi un périmètre de sécurité et les pompiers ont neutralisé le nid.