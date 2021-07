Quatre personnes coincées par la marée au Trou à l'homme à Etretat

C'est un classique chaque année. Quatre promeneurs en maillot de bain se sont retrouvés bloqués dans la grotte du Trou à l'homme samedi 24 juillet peu après 22h. Ils ont été récupérés par un zodiac des douanes, attaché au patrouilleur Kermovan, à la demande du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS).

10 sapeurs-pompiers spécialisés en sauvetage nautique ont été mobilisés. Ils ont vérifié la zone pour s'assurer qu'aucune autre personne n'était bloquée.

Les pompiers rappellent aux promeneurs d'être particulièrement vigilants au Trou à l'homme

A chaque saison estivale, des dizaines de promeneurs se retrouvent coincés dans cette grotte creusée sous la falaise d'Etretat. Au 19e siècle, elle a été aménagée pour permettre aux personnes sur la plage de Jambourg, juste derrière, de rentrer à Étretat par le rocher en marée haute. Depuis que l'escalier n'existe plus, elle est source de multiples interventions pour les secours, jusqu'à plusieurs par jour.

Les pompiers de Seine-Maritime et la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappellent l'importance de s'informer des horaires de marée avant toute excursion pédestre. Il faut être particulièrement vigilant en bord de mer ou sur l'estran, et en particulier en bord de falaise. Les voies de repli sont peu nombreuses à la montée des eaux.