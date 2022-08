Quatre personnes condamnées pour le trafic de cocaïne de Bort les Orgues

Le tribunal de Tulle a condamné, ce jeudi, les quatre membre du réseau de cocaïne démantelé fin juin à Bort les Orgues. Les peines vont de 18 mois de prison avec sursis à 6 mois fermes. Ce trafic a duré de janvier 2021 à juin 2022 entre la Corrèze, le Cantal et Clermont-Ferrand.

Quatre hommes ont été condamnés ce jeudi par le tribunal correctionnel de Tulle pour un vaste trafic de drogue. Les membres de ce réseau, âgés de 26 à 63 ans, ont été interpellés fin juin à Bort les Orgues à l'issue de 4 mois d'enquête menée par les gendarmes de la Corrèze.

De janvier 2021 à juin 2022, ils ont alimenté un réseau de cocaïne entre la Corrèze, le Cantal et la ville de Clermont-Ferrand. L'un d'entre eux, considéré par les enquêteurs comme étant le principal fournisseur de stupéfiant sur Clermont-Ferrand, a été condamné à 6 mois de prison ferme et 2 ans avec sursis. Les autres peines sont de 2 ans avec sursis et 18 mois avec sursis.