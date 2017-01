Quatre personnes condamnées pour vols à l'étalage ce lundi à Tours

De la prison ferme a notamment été prononcée à l'encontre d'une personne, reconnue coupable de plusieurs vols à l'étalage. Trois autres de ses complices écopent, eux, de peines de prison avec sursis.

Quatre personnes originaires des pays de l'Est ont été condamnées ce lundi à Tours. L'une d'entre elles écope de 4 mois de prison ferme, les autres de 4 et 6 mois de prison avec sursis. Elles ont été reconnues coupables de plusieurs vols à l'étalage, dont le dernier commis samedi au Super U de Chanceaux sur Choisille. Une perquisition alors effectuée dans leur véhicule avait permis de découvrir de très nombreux sacs remplis de nourriture et d'autres produits. Ces deux couples auraient auparavant sévi dans la Sarthe et le Loir et Cher.