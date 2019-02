TÉMOIGNAGE - Eliane, 86 ans, a retrouvé le convoyeur de fonds sur son balcon à Amiens

Quatre personnes ont été arrêtées à Amiens et sont ce mercredi placées en garde à vue selon le service police justice de Radio France. Un homme et une femme ont été interpellées dans l'appartement du quartier St Acheul où le convoyeur de fonds était caché depuis sa fuite d'Aubervilliers lundi matin.

Amiens, France

Un homme et une femme ont été placés en garde à vue juste après l'interpellation mardi soir d'Adrien Debez, le convoyeur de fonds de la société Loomis soupçonné d'avoir pris la fuite lundi d'Aubervilliers avec un butin de 3 millions d'euros. Une complice présumée a aussi été arrêtée, ce qui porte à quatre le nombre de personnes placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête.

Adrien Derbez a été arrêté ce mardi dans une résidence de la rue des Maieurs à Amiens © Radio France - Elodie Touchais

L'homme et la femme, il pourrait s'agir d'un frère et d'une sœur ont été interpellés dans l'appartement au 2ème étage de la résidence rue des Maieurs dans le quartier St Acheul d'Amiens. C'est là qu'Adrien Derbez s'était réfugié. A l'arrivée des forces de l'ordre mardi vers 17h, l'homme de 27 ans a tenté de prendre la fuite en s'échappant par la fenêtre. Il est alors tombé à l'étage d'en dessous, sur le balcon d'Eliane Pecqueux, 86 ans.

J'ai entendu un grand bruit sur mon balcon et j'ai vu un homme étalé de tout son long"

"J'ai entendu un grand bruit", témoigne la retraitée qui habite dans la résidence depuis vingt et un ans. "J'ai vu un homme étalé de tout son long sur mon balcon" poursuit Eliane qui n'a pas vraiment eu le temps de reprendre ses esprits : à ce moment-là, ça tambourine à la porte, c'était la brigade intervention raconte la vieille dame."Ça fait bizarre de les voir avec les casques et les masques" qui n'en verra plus. L'un des policiers m'a fait asseoir dans la cuisine et "ils sont partis avec lui".