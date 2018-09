Selon le procureur d' Epinal dans les Vosges, quatre personnes vont être déférées au parquet ce jeudi 27 septembre pour des faits de séquestration aggravée et tentative de séquestration à l'encontre de trois personnes, dont l'une aurait porté plainte pour viol.

Épinal, France

Dans les Vosges, les policiers d' Epinal sont en charge de l'enquête qui débute ce jeudi 27 septembre.

Selon les premières informations communiquées par le procureur spinalien Nicolas Heitz, quatre personnes ont été interpellées et vont être déférées au parquet dans l'après-midi pour des faits de séquestration aggravée et tentative de séquestration à l'encontre de trois personnes, dont l'une aurait également porté plainte pour viol.

Les victimes seraient un couple et une femme. Les faits se seraient produits entre le 22 et le 25 septembre (entre samedi et ce mardi) dans le quartier de la gare à Epinal.

Le parquet demande le placement en détention des quatre personnes arrêtées.

Autre élément communiqué, des stupéfiants ont été saisis sur le lieu des constatations.