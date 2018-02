Après plusieurs semaines d'enquête et de filature, les policiers de la brigade criminelle de la police judiciaire de Nice, sont remontés aux auteurs présumés de l'assassinat. Un homme de 32 ans avait été retrouvé abattu de deux balles dans le dos, le 15 décembre dernier, place des Amarillys dans le quartier des Moulins à Nice.

Trois hommes et une femme présentés à un juge d'instruction mercredi après-midi

Deux hommes, deux cousins âgés de 25 et 31 ans, sont soupçonnés d'avoir directement participé à l'assassinat. L'un serait le tireur présumé, l'autre le conducteur du scooter Tmax. Ils ont été interpellés tous deux à Marseille samedi dernier par les BRI de Nice et de Marseille, après une cavale en Tunisie et aux Pays-Bas.

Un homme et une femme, originaires de Nice, ont également été arrêtés alors qu'ils les rejoignaient à Marseille, soupçonnés de les avoir aidé dans leur fuite, ils devraient être poursuivis pour recel de malfaiteurs. Selon les enquêteurs, le mobile de ce règlement de compte est très certainement lié à un conflit sur fond de trafic de stupéfiants.

Un portrait géant de la victime, père de famille de 32 ans, a été réalise en graff place des Amarillys au Moulins.