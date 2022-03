Quatre personnes interpellées lors de la manifestation contre le pass vaccinal à Orléans

Les forces de l'ordre sont intervenues ce samedi après-midi lors de la manifestation contre les mesures sanitaires, à Orléans. Comme chaque samedi depuis des mois, les manifestants ont déambulé dans les rues de la ville pour dire non aux pass sanitaire et vaccinal, à l'appel du collectif Citoyen, Citoyenne. Mais cette fois, la police a interpellé quatre personnes, dont l'organisatrice de la manifestation.

Des palettes incendiées sur les voies du tramway

"Des manifestants ont placé des palettes sur les voies du tramway, au niveau de la place De Gaulle [où les deux lignes se croisent] et ont tenté de les incendier", raconte la police. "Nous sommes intervenus avant que ça se transforme en brasier. Nous avons interpellé les personnes qui ont mis le feux et celles qui s'opposaient à notre intervention." Ces quatre personnes sont désormais en garde à vue au commissariat d'Orléans, pour dégradation du domaine public et perturbation de la circulation.

Le cortège n'a pas aussi par respecté l'itinéraire validé par la Préfecture, explique une source policière. La semaine précédente, samedi 5 mars, les organisateurs de la mobilisation dénonçaient des difficultés à faire valider un parcours pour leur mobilisation. "J’ai déposé moi-même un recours auprès du Tribunal Administratif d’Orléans concernant ce refus de parcours dont la Préfecture est coutumière", annonçait l'organisatrice de la manifestation dans un communiqué.