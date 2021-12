Des interpellations et plus d'une tonne de fruits et légumes saisis à la Mosson, à Montpellier

Par Virginie Vandeville , France Bleu Hérault - Mis à jour le -

Un nouveau marché illégal des fruits et légumes a été démantelé ce dimanche matin par la police nationale et municipale dans le quartier de la Mosson, à Montpellier.