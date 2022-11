Quatre personnes interpellées pour des vols dans des déchetteries en Mayenne

Une enquête de plusieurs mois vient d'aboutir en Mayenne : les gendarmes de la brigade de Laval recherchaient depuis le mois de février les responsables de vols dans des déchetteries mayennaises. Les cambriolages, neuf au total, ont eu lieu entre janvier et février 2022 à Montigné-le-Brillant, à Montjean, Saint-Berthevin, Ballots, Cuillé et Cossé-le-Vivien. "Les téléphones portables des employés ont notamment été dérobés", précisent les gendarmes de la Mayenne. Quatre suspects, deux hommes et deux femmes, ont été interpellés en Ille-et-Vilaine et placés en garde-à-vue ce mardi 22 novembre. L'opération a été menée grâce à des renforts de plusieurs unités de gendarmeries de Château-Gontier et de Vitré.

Les suspects entendus en mai 2023

Sur les quatre personnes interpellées, seuls deux hommes et une femme devront s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Laval en mai 2023. La quatrième personne placée en garde-à-vue, une femme, ne sera finalement pas poursuivie par la justice.