Quatre personnes intoxiquées au monoxyde de carbone à l'est de la Somme

4 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone la nuit de Noël à Combles près de Péronne, à l'est de la Somme. Cela s'est passé peu avant 2h30. Une adolescente de quatorze ans a été retrouvée inconsciente et a été emmenée au centre hospitalier d'Amiens. Un homme et une femme de 42 ans et un ou une adolescente de 17 ans, ont été conduits au CHU d'Amiens. Elles ont été légérement intoxiquées par ce gaz. Une cinquième personne a été laissée sur place. Le monoxyde de carbone aurait été provoqué par un dysfonctionnement de la chaudière.

450 personnes exposées au monoxyde de carbone en 2017 dans la région

En 2017, selon l'association de prévention de la pollution atmosphérique, 450 personnes ont été exposées au monoxyde de carbone dans les Hauts-de-France et deux sont mortes.

Un gaz inodore et incolore

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore, souvent provoqué par des appareils de chauffage défectueux ou mal réglés.

Composez le 112 en cas de soupçon d'intoxication

Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, il faut chaque année, bien penser à faire ramoner sa cheminée, faire réviser ses appareils de chauffage et bien penser à aérer tous les jours son habitation. Et en cas de soupçon d'intoxication, il faut appeler le 112. Les symptômes peuvent être des maux de tête, des vertiges, des vomissements, un malaise.