Quatre personnes légèrement blessées dans un accident à Congrier

Congrier, France

Quatre personnes ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital, après un accident ce mercredi à Congrier, à hauteur du lieu-dit Bel-Air. Deux voitures se sont percutées de face.

Une femme de 26 ans et son enfant de quatre ans ont été transportés à l’hôpital de Chateaubriand, et un homme de 48 ans et une femme de 43 ans ont été hospitalisés à Château-Gontier.