Quatre personnes légèrement blessées dans un accident de la route à Ménil

L'accident s'est produit ce dimanche 13 janvier à Ménil sur la RN 162. Une seule voiture est en cause.

Ménil, France

Ce dimanche 13 janvier, un accident de la route au niveau du lieu-dit la Ricoulière à Ménil a fait quatre blessés légers.

Une voiture a fait une sortie de route et a percuté un arbre. À l'intérieur du véhicule, un couple et ses deux enfants de quatre ans et quatre mois. Toute la famille a été transportée à l'hôpital d'Angers.