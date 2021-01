Quatre personnes mises en examen après la fusillade du 27 décembre dans le quartier Planoise de Besançon

Moins d'un mois après les coups de feu tirés après la porte d'un appartement du quartier Planoise de Besançon, qui avaient fait un blessé grave, les quatre hommes, suspectés d'être à l'origine de cette opération "punitive", sont mis en examen. Trois d'entre eux sont en détention provisoire.

Le tireur présumé en détention provisoire

Ce mercredi 20 janvier 2021, le tireur présumé et celui qui aurait filmé la scène, ont été déférés devant le parquet de Besançon. Tous deux sont mis en examen pour "tentative d'assassinat" et "association de malfaiteurs". Ils ont été placés en détention provisoire. Les deux hommes avaient été interpellés samedi, en région parisienne, au cours d'un contrôle pour non respect du couvre-feu.

Tous deux étaient recherchés après le vaste coup de filet du mercredi 13 janvier 2021, qui avait déjà permis l'interpellation de deux hommes, dont un mineur. Les deux premiers, mis en examen également, sont, en détention provisoire pour l'un, sous contrôle judiciaire pour l'autre (le mineur âgé de 17 ans).

Règlement de compte

Il pourrait s'agir d'un énième règlement de compte. Quelques jours avant les coups de feu, une rixe avait opposé deux hommes. L'un d'entre eux, un proche de la victime, venait de sortir de prison et désirait récupérer son secteur de deal. Il avait promis de se venger.