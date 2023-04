Quatre personnes mises en examen pour enlèvement, séquestration et trafic de stupéfiants à Marseille

Trois hommes et une femme ont été mis en examen ce jeudi à Marseille pour enlèvement et séquestration en bande organisée et trafic de stupéfiants. Deux sont en détention provisoire. Ils auraient frappé un homme et tenté de l'enlever dans le 5e arrondissement samedi dernier.

Le palais de Justice de Marseille (Bouches-du-Rhône), 23 mars 2021. © Radio France - Nelly Assénat Après les fusillades de cette semaine , place aux tentatives d'enlèvement liées au trafic de stupéfiants. À Marseille, quatre personnes ont été mises en examen pour "enlèvement et séquestration en bande organisée, tentative d’enlèvement en bande organisée et trafic de stupéfiants", d'après le parquet qui communique ce jeudi. Deux d'entre elles ont été placées en détention provisoire, deux autres sont sous contrôle judiciaire. Elles sont suspectées d'avoir tenté d'enlever un homme samedi dernier. ⓘ Publicité Des suspects âgés de 19 à 21 ans Les trois premiers mis en cause sont des hommes, entre 20 et 21 ans, interpellés samedi dernier alors qu'ils circulaient en voiture dans le 5e arrondissement de Marseille. Ils venaient de frapper un autre homme de 25 ans et ont aussi tenté de le faire monter à l'arrière de leur véhicule. La police a retrouvé des stupéfiants dans cette voiture. Selon le parquet, l'enquête ouverte a ensuite permis d'identifier une quatrième personne mise en cause dans cette affaire, une jeune femme de 19 ans, ainsi qu'une seconde victime qui avait déposé plainte pour des faits de violences, de menaces et de séquestration dans un contexte similaire. "A ce stade de l’enquête, les faits semblent s’inscrire dans le cadre d’un différend lié au trafic de stupéfiants", précise le parquet. À lire aussi Trois interpellations après une nouvelle fusillade dans le 14e arrondissement de Marseille À lire aussi Drogue : un homme de 18 ans tué d'une balle dans la tête dans le 14e arrondissement de Marseille Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !