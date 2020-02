Quatre personnes mises en examen pour financement du terrorisme en Gironde et en Charente-Maritime

Six personnes ont été arrêtées dans deux départements, la Charente-Maritime et la Gironde, mardi 18 février. Soupçonnées de financement du terrorisme et d'association de malfaiteurs terroriste, quatre d'entre elles ont été mises en examen vendredi.