Quatre personnes mises en examen pour travail dissimulé et proxénétisme au bar "Le Sebene" à Belfort

Ne soyez pas surpris de ne plus entendre de musique au bar de nuit le Sebene à Belfort. Le gérant et plusieurs salariés ont été arrêtés lundi et sont mis en examen pour proxénétisme et travail dissimulé, entre autres. Une information révélée par nos confrères de l'Est républicain , confirmée par la procureure de la République de Belfort, Jessica Vonderscher. Trois personnes sont en détention provisoire, et une sous contrôle judiciaire.

ⓘ Publicité

De nombreuses infractions

C'est l'aboutissement d'une enquête qui a débuté en 2021, après le contrôle d'un étranger par la police aux frontières de Pontarlier. Ce qu'apprennent les enquêteurs les poussent à s'intéresser au Sebene. Ce bar de nuit situé rue Michelet à Belfort. Ils soupçonnent l'établissement d'avoir des liens avec la prostitution. Mais l'enquête révèle de très nombreuses infractions.

4 personnes sont arrêtées un an plus tard, ce lundi, et mises en examen. Le gérant, son épouse, le comptable du bar et un des salariés. Les trois hommes sont placés en détention provisoire, la femme sous contrôle judiciaire. Une information judiciaire est ouverte pour proxénétisme aggravé, travail dissimulé, séjours irréguliers d’étrangers et abus de biens sociaux. Pour un préjudice total de plus de 500 000 euros, d'après les premiers éléments de l'enquête.