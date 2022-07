Quatre personnes mortes noyées dans la Manche en juillet, la préfecture maritime appelle à la prudence

Alors que neuf personnes sont mortes dans la Manche depuis le mois de mai, dont quatre par noyade rien qu'en juillet, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle à la vigilance.

Une hausse des comportements à risque "inquiétante". C'est ce que constate la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, alors que neuf personnes sont mortes lors d'activités nautiques entre la baie du Mont Saint-Michel et le Cap-d'Antifer depuis le 1er mai 2022. Sur le seul mois de juillet, six personnes ont péri en mer sur ce même secteur, dont quatre par noyade.

Depuis le lancement de la saison estivale, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a déjà procédé à quelque 320 opérations de secours. La préfecture rappelle donc les réflexes à adopter avant de sortir en mer : se préparer, s'équiper et alerter en cas de danger, en appelant le 196.

