Quatre personnes placées en garde à vue dans le drame de l'Ephad de l'Herm

Il y a un peu moins de deux ans, cinq retraités sont décédés à l'Ehpad La Chêneraie au Lherm, au sud de Toulouse. Ils ont succombé à une intoxication alimentaire. D'après nos informations, quatre personnes ont été placées en garde-à-vue dans ce dossier cette semaine, dont un ancien membre de la direction. Il n'y a pas à ce stade de déferrement devant un juge ou de mise en examen.

La salade périgourdine en cause

Selon La Dépêche du Midi, il s'agirait plus précisément de l'ancien directeur de l'Ehpad, le responsable-qualité, et de deux cuisiniers.

Pour l’avocat d’une des familles Pierre Lebonjour, ces gardes à vue sont totalement logiques. "L’enquête bouge beaucoup en ce moment. On a le résultat des expertises qui ont été menées avec minutie", détaille t-il. Et c’est donc normal que les auditions des mises en cause soient lancées. L’avocat insiste aussi "pour le moment, il n’y a pas eu de garde à vue dans le dossier. Les magistrats vont faire le tri. Ils vont vérifier si un tel n’a pas fait son travail ou si un tel n’a pas pu faire son travail parce qu'il n’en avait pas les moyens."

Les familles de victimes estiment depuis le début qu’il y a eu un problème sur la chaîne du chaud et du froid pointant du doigt notamment la machine censée maintenir ces plats à température et n'ayant jamais fonctionné. Les victimes avaient ingurgité pour dernier repas une salade périgourdine.

L'Ehpad du Lherm est géré par le groupe Korian qui l'a repris peu avant le drame.