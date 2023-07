Quatre personnes soupçonnées d'avoir livré des secrets industriels à la Russie et à la Chine mises en examen

Quatre personnes ont été mises en examen à Paris, soupçonnées d'avoir livré des secrets industriels à la Russie et à la Chine, a appris franceinfo. La justice les soupçonne d'avoir transféré des technologies et informations sensibles via une entreprise française de semi-conducteurs.