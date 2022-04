Quatre personnes soupçonnées d'être impliquées dans un réseau de proxénétisme interpellées à Bruges

Trois hommes et une femme, soupçonnés de participer à un réseau international de traite d'êtres humains et de proxénétisme en France, en Italie et en Allemagne, ont été interpellés à Bruges mercredi dernier. Ils ont été mis en examen.

Quatre personnes, soupçonnées d'être impliquées dans un réseau international de traite d'êtres humains et de proxénétisme en France, en Allemagne et en Italie, ont été interpellées à Bruges le 13 avril dans un campement sauvage. Les suspects ont été mis en examen. Trois ont été placés en détention provisoire et un sous contrôle judiciaire.

Ces trois hommes et une femme, de nationalité bulgare, ont été interpellés par les enquêteurs de la police judiciaire de Bordeaux, après trois ans d'enquête. L'un d'eux, âgé de 36 ans et soupçonné d'être à la tête du réseau, avait d'abord été arrêté en Bulgarie et placé en détention, mais avait continué à diriger l'organisation depuis sa cellule. Son épouse et deux hommes de main étaient alors chargés de trouver des femmes en Bulgarie, afin de les obliger à se prostituer en France, en Allemagne et en Italie, notamment sur des aires de stationnement réservées aux chauffeurs routiers. Le chef de réseau avait ensuite rejoint la France à sa sortie de prison, avant d'être interpellé avec ses trois complices présumés dans l'agglomération de Bordeaux.

Selon les enquêteurs de la police judiciaire, l'homme suspecté de diriger le réseau violentait et menaçait les femmes qui tentaient de se soustraire aux activités de prostitution. Il est également connu pour des antécédents similaires en Bulgarie. Lors de l'interpellation des trois suspects, 1.600 euros en liquide et une Audi A8 ont également été saisis. Les investigations se poursuivent, avec le Groupement d'intervention régional de Gironde, afin d'évaluer le patrimoine de l'organisation.