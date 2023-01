Quatre personnes transportées à l'hôpital après une intoxication au monoxyde de carbone en Dordogne

Les pompiers ont été appelés peu après 23h ce lundi soir à Sainte-Foy-de-Longas en Dordogne. Quatre personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone dans une maison au lieu-dit Le Vignal. 13 pompiers se sont déplacés, ils ont aéré la maison.

ⓘ Publicité

Les quatre occupants, une femme de 56 ans, deux jeunes de 16 et 14 ans et un homme de 29 ans sont légèrement blessés. Ils ont été pris en charge par les pompiers et transportés à l'hôpital de Bergerac.