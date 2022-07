Quatre personnes tuées dans un incendie à Bressuire, l'enquête continue

Les recherches continuent dans les décombres de cet immeuble du boulevard Maréchal Joffre à Bressuire. Pour l'heure, ce vendredi 8 juillet au soir, quatre victimes ont été retrouvées inanimées. La nuit précédente, pour une raison encore inconnue, un incendie au dernier étage a provoqué l'effondrement partiel de la toiture. Un homme de 20 ans a été hospitalisé au Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres tôt ce matin sans que ses jours ne soient en danger, précise le parquet. Un autre homme, âge de 22 ans, a été secouru indemne.

L'enquête continue

Des gendarmes de l’investigation criminelle de Niort sont intervenus, et dans l'après-midi, des hommes de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale devaient descendre de région parisienne. Reste à déterminer les circonstances de cet incendie. Selon la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuelle Dubée : "Il y a un équilibre précaire sur une partie de la structure qui explique que l'ensemble des opérations prennent du temps pour sécuriser le lieu et permettre que les pompiers comme les gendarmes interviennent en milieu sécurisé et que l'ensemble de l'enquête judiciaire puisse se faire de manière sereine."

Une cellule psychologique ouverte

Alors qu'une partie du quartier était encore bouclée ce vendredi après-midi, une cellule psychologique a été mise en place à la cité de la jeunesse et des métiers près de la gare.