Quatre pharmacies ciblées par des cambrioleurs autour de Valence

Y a-t-il une équipe de malfaiteurs qui cible spécifiquement les pharmacies dans la Drôme ou s'agit-il de toxicomanes en manque ? Les gendarmes n'écartent aucune hypothèse. Quatre officines ont été visées durant la nuit de mercredi à jeudi : tentatives de cambriolage à Chabeuil et Beaumont-les-Valence et cambriolages dans les pharmacies d'Upie et de Malissard.

Les voleurs ont agi de la même manière partout, en s'en prenant au sas de livraison. Lors des effractions réussies, ils ont volé des médicaments de substitution aux drogues dures et les fonds de caisse.