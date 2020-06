Quatre piétons renversés dans la nuit au Vernet : un mort, un blessé grave

Un grave accident s'est produit ce samedi 6 avril matin au sud de Toulouse. Quatre piétons ont été fauchés par une voiture au Vernet (Haute-Garonne). Les pompiers ont été appelés vers 5h du matin. Selon le premier bilan, il y a un mort et un blessé grave. L'accident s'est produit sur la route départementale 820 (ex-RN20).

A priori, il y avait trois personnes dans la voiture impliquée, on ignore si elles sont blessés, tout comme on ignore encore l'âge et le sexe des victimes.