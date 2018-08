Après les intempéries du début de semaines, et la pollution de l'eau, les plages du littoral rouvrent au compte-goutte. A Marseille, trois zones de baignade ont rouvert ce mercredi. Les plages du Prado restent fermées.

On ne peut toujours pas se baigner aux plages du Prado - Photo d'illustration.

Marseille, France

En ce mercredi 15 août, voilà qui devrait réjouir vacanciers, touristes et locaux : quatre plages de Marseille ont rouvert à la baignade. On peut de nouveau se baigner au Fortin à Corbières, à la Vieille Chapelle et la Pointe Rouge.

En revanche, encore un peu de patience pour piquer une tête au Prado. Les zones Nord et Sud sont toujours fermées pour le moment. Idem pour la plage de la Lave, rouverte dans un premier temps, mais refermée "suite à l'apparition d'une nappe en surface" indique la mairie de Marseille.

⛔️ Un signalement de nappe est signalé sur la plage La Lave. En conséquence, elle est interdite à la baignade.



Des investigations sont en cours et de nouvelles analyses seront effectuées avant la réouverture. — Ville de Marseille (@marseille) August 15, 2018

De nombreuses plages du littoral des Bouches-du-Rhône et du Var avaient hissé le drapeau violet en début de semaine, à cause d'un risque de pollution liés aux violents orages.