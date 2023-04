Quatre plaisanciers en détresse secourus au large de la pointe de la Coubre

Il est 9h34 ce dimanche matin quand le Cross Etel reçoit l'alerte. Un bateau de plaisance de 9 mètres de long avec quatre personnes à son bord se trouve en avarie moteur au large de la pointe de la Coubre, dans le sud du département de la Charente-Maritime. Le vent souffle entre 29 et 38 km/h et la mer peut atteindre des creux entre 2,5 et 4 mètres de haut. Des secours sont rapidement engagés. Le Dauphin de la Marine nationale basé à La Rochelle arrive sur place à 10h40. Deux plaisanciers sont alors héliportés pour passer des examens de contrôle. Ils arrivent à l'hôpital de La Rochelle 40 minutes plus tard. Les deux autres membres de l'équipage restent à bord et doivent attendre la vedette de la SNSM "Madeleine Dassault" basée à Verdon-sur-Mer. Les sauveteurs arrivent sur zone à 11h35. Ils seront en sécurité, à quai, à Port Médoc (Gironde) à 13h04, indique le Cross Etel.

