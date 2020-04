Quatre policiers clermontois blessés lors d'une interpellation musclée

Deux mineurs ont été interpellés dans des conditions musclées dans l'agglomération clermontoise, mercredi vers 3 heures du matin. Deux jeunes du département de la Loire à bord d'une voiture volée le 3 avril dernier. Les policiers clermontois ont repérés le véhicule et mis en place un barrage. Mais la voiture l'a forcé et un policier a été traîné sur 22 mètres . Les deux jeunes ont finalement été interpellés un peu plus loin sur la commune de Volvic. Le policier blessé s'en tire bien avec une fracture du genoux. Trois autres policiers ont été plus légèrement blessé. Les deux mineurs sont en garde à vue.