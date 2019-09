Quatre policiers de Châlons-en-Champagne jugés pour violences et harcèlement moral

Quatre policiers de Châlons-en-Champagne comparaissent ce vendredi devant le tribunal correctionnel de la ville. Ils doivent répondre de violences aggravées et harcèlement moral à l’encontre d’une jeune auxiliaire de police.

Châlons-en-Champagne, France

C'est un procès très attendu qui s'ouvre ce vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne. Quatre policiers du commissariat de Chalons comparaissent pour violences aggravées, harcèlement moral ou encore atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique. Ce serait à l'encontre d'une de leurs collègues, une adjointe de sécurité de 23 ans. Elle a porté plainte.

Des insultes à caractère sexuel

Le 26 août, dans une salle bondée, l’audience a été renvoyée à la demande de la défense. Mais ce jour-là, en début d’audience, la présidente du tribunal a énoncé une longue liste de faits choquants : des insultes et des remarques à caractère sexuel avec des mots très crus : "la grosse, gros seins, gros cul", accompagnés de gestes. Des menaces, "on va te raser la tête", autrement dit tout un lot d'humiliations, y compris physiques. Un jour, les quatre policiers plaquent la jeune femme au sol, ils la menottent et l'enferment dans une cellule de garde à vue…

D'après l'avocate d'un de ces hommes, ces faits n'ont rien à faire devant un tribunal correctionnel, car il n'y aurait pas d'infraction. Ils relèvent éventuellement d'une procédure disciplinaire, en interne. Par ailleurs, il n'y a pas eu d'instruction, les quatre hommes sont poursuivis en citation directe, et leurs défenseurs estiment que l'enquête a été menée uniquement à charge. La jeune femme est la seule à avoir porté plainte. Deux autres présumées victimes, des hommes, n'ont pas saisi la justice. Un seul a été convoqué comme témoin. C'est en raison de son absence, lors de l'audience du mois d'août, que le procès a été renvoyé.