Quatre policiers gardois blessés en intervention, dont l'un mordu au bras

Une intervention de routine tourne mal à Bagnols-sur-Cèze. Sur le coup de 23 heures, ce lundi soir, dans le quartier sensible des Escanaux, quatre policiers dont trois municipaux ont été blessés. "On a un agent qui a une fracture du poignet, un second a été mordu au bras et le troisième a une déchirure au biceps et des contusions à l'œil, relate Jean-Michel Weiss, secrétaire national de la fédération Autonome, en charge de la police municipale. _Deux d'entre eux ont des arrêts de travail de dix jours, ce qui dénote la gravité des fait_s".

Deux agresseurs ont été arrêtés, dont l'un avait l’interdiction judiciaire de se trouver sur ce secteur