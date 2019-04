Quatre pompiers devant le tribunal correctionnel de Nice pour des dégradations sur l'A8

Nice, France

Quatre sapeurs pompiers étaient convoqués ce mardi après-midi à la barre du tribunal correctionnel de Nice. Trois ans après une manifestation qui avait dégénéré sur l’autoroute A8. Du côté des parties civiles : le réseau ESCOTA propriétaire de l'A8, ainsi que la préfecture des Alpes-Maritimes.

Les faits se déroulent en 2016. Les sapeurs pompiers manifestent pour dénoncer leur temps de travail et les méthodes du préfet de l'époque Adolphe Colrat. Mais les choses dégénèrent quand le cortège s’insère sur l’autoroute A8. Des pneus sont déposés sur la chaussée et incendiés, des pétards sont jetés, et du mobilier autoroutier détruit. La circulation sera coupée dans les deux sens pendant plusieurs heures et le bilan est lourd : 8 manifestants sont blessés dont un grièvement à l’œil.

Ce qui est reproché aux 4 pompiers accusés, parmi lesquels le président, le vice président et le trésorier du syndicat autonome SPP-PATS 06, c’est leur responsabilité morale en tant qu'organisateurs. Celle de ne pas être intervenu pour dissuader et arrêter le cortège. Le quatrième pompier prévenu, reconnaît avoir fait usage de pétards, qui ont engendré les blessures de certains de collègues présents ce jour-là.

La société Escota demande "1€ symbolique" de dommages et intérêts. Le procureur général requiert une peine allant de 9 à 12 mois de prison avec sursis pour entrave à la circulation et complicité de dégradations. L’affaire est mise en délibéré au 22 mai prochain.