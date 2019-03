Au moins quatre prisons bloquées par des surveillants en Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne, France

Après les agressions d'hier contre des surveillants pénitentiaires, dans les maisons d'arrêts de Condé-sur-Sarthe et Château-Thierry, des salariés se mobilisent dans plusieurs villes de France ce mardi, pour demander plus de sécurité.

Et la Champagne-Ardenne est également concernée par ce mouvement. L'appel a été lancé par des syndicats de surveillants. Dans la région quatre établissement pénitentiaires sont bloqués : la maison d'arrêt de Reims, la prison de Châlons-en-Champagne, celle de Clairvaux et celle de Villenauxe-la-Grande.

En général les personnels peuvent entrer et sortir, mais les extractions judiciaires sont bloquées. A Charleville-Mézières, les surveillants ont débrayé pendant un quart d'heure.

A Châlons-en-Champagne, les surveillants pénitentiaires prévoient de se mobiliser également ce mercredi. © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Il faut qu'on soit le même nombre de salariés en arrivant à la prison, qu'en sortant. - Gaëlle Lopez, surveillante pénitentiaire

A Reims, la prison devrait rester bloquée jusque la mi-journée par environ 5 salariés, et pas à l'appel de syndicats mais simplement par solidarité, assure Gaëlle Lopez, surveillante et secrétaire locale du syndicat UFAP-UNSa Justice : "On peut pas accepter les violences qu'il y a eu. Ce sont des actes terroristes, revendiqués par des gens radicalisés. Quand on arrive le matin, à 5 ou 10, il faut qu'on soit le même nombre à repartir, debout sur nos jambes."

Elle souhaite que des mesures pour la sécurité soient réellement mis en place, et pas seulement annoncées par le gouvernement. "Sur Reims par exemple on a aucune avancée, il est prévu qu'on ai des passes-menottes, mais on les attend toujours.", estime-t-elle.

La mobilisation pourrait se poursuivre ce mercredi : "On attend les consignes des syndicats au niveau national", confie Gaëlle Lopez.