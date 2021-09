Quatre rames du tramway de Tours ont déjà parcouru 15 fois le tour de la Terre

Un tramway, c'est comme une voiture : il faut de l'entretien régulier. Des révisions plus approfondies à 25.000, 100.000 ou 300.000 kilomètres par exemple et quand le cap des 600.000 kilomètres est franchi, on examine les sept wagons de la rame sous toutes les coutures. La maintenance de cette première rame à passer les 600.000 kilomètres a demandé deux mois et couté 250.000 euros :

Les blocs qui comprennent les roues, les freins et les suspensions ont été démontés et renvoyés chez le constructeur, Alsthom, pour une révision complète.

Le pantographe, le bras qui touche le câble électrique aérien, a été modifié et doté d'un nouveau moteur par le constructeur, Faiveley, à Saint-Pierre-des-Corps.

Enfin, l'extérieur et l'intérieur de la rame ont été remis à neuf : sol vitrifié, tissu des sièges remplacé et barres de maintien repeintes.

Depuis la mise en service, en août 2013, les 21 rames du tramway de Tours ne parcourent pas toutes autant de distance pour ne pas devoir subir cette révision au même moment. Malgré tout, elles y auront toutes droit d'ici 2025. Une révision encore beaucoup plus importante aura lieu lorsque les rames auront fait 1,2 million de kilomètres.

Le tramway de Tours vieillit très bien comparé à ce qu'on voit sur d'autres réseaux dans d'autres villes - Mathieu Willaert, responsable de la maintenance du tramway de Tours

Tout l'intérieur du tramway a été remis à neuf, au centre de maintenance du tramway, à Tours © Radio France - Boris Compain

La fréquentation du tramway est toujours très loin d'avoir retrouvée son niveau d'avant-Covid

Par ailleurs, la fréquentation du tramway de Tours reste très inférieure à ce qu'elle était avant la crise sanitaire. En 2019, en moyenne, le tram transportait 62.000 passagers par jour. Actuellement, Fil Bleu enregistre environ 45.000 voyages quotidiens, selon le directeur général de l'exploitant Kéolis Tours. Antoine Fins y voit notamment une conséquence de la mise en place du télétravail.