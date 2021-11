Quatre saisonniers volent un télésiège à la station du Puigmal pour décorer leur salon

C'est l'histoire de quatre hommes... qui voulaient décorer leur salon et qui vont finir devant la justice. Ce vendredi 12 novembre, les gendarmes des Pyrénées-Orientales ont interpellé quatre saisonniers qui venaient de dérober un télésiège au Puigmal.

Un style montagnard

Les quatre saisonniers d'une station voisine ont eu la drôle d'idée ce vendredi après-midi de dérober un télésiège au Puigmal. Une installation qu'ils ont démontée et installée dans leur pick-up en début d'après-midi avant de reprendre la route direction leur logement en montagne. Un vol qui forcément n'est pas passé inaperçu, et très rapidement les gendarmes étaient à la recherche de l'objet volumineux.

C'est au col de la Perche, en fin d'après-midi que les militaires ont intercepté le véhicule sur la RN 116. Les voleurs, originaires du Nord et du Var ont expliqué vouloir "décorer leur logement" saisonnier, visiblement dans un style montagnard. Ils ont été priés de rapporter le télésiège et de le réinstaller avant d'être convoqué, plus tard, devant la justice.