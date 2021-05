Quatre salariés de l'usine de yaourt Novandie à Vieil-Moutier victimes de brûlures à la soude

L'accident s'est produit à la mi-journée dans l'usine Novandie de Viel-Moutier, près de Boulogne dans le Pas-de-Calais. Quatre salariés de cette installation qui produit des yaourts ont été blessés par des projections de soude, diluée à 80% précise les pompiers.

Trois d'entre eux ont été légèrement brûlés et transportés au centre hospitalier de Boulogne. Un quatrième salarié, âgé d'une vingtaine d'années, a lui été plus gravement touché et transporté par hélicoptère au CHR de Lille.

Rapidement après l'accident, l'entreprise avait activé son protocole "brûlure chimique" pour une première prise en charge des pompiers. Les origines de ces projections de soude ne sont pas encore connues.