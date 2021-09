Quatre suspects interpellés après une série de dégradations dans un collège de Saint-Sébastien-sur-Loire

Des dégradations le 21 juin puis le 11 juillet au collège René-Bernier de Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique). Et à chaque fois un début d'incendie et des dégâts importants. Ce jeudi 9 septembre au matin, quatre suspects ont été interpellés à leur domicile : il s'agit de trois mineurs et d'un jeune majeur.

Les enquêteurs ont su qu'une fête avait été organisée le 21 juin dans une habitation non loin du collège et c'est grâce à ça et en exploitant la vidéosurveillance qu'ils sont remontés jusqu'au quatre garçons. Les mis en cause ne reconnaissent pas tous leur implication.

A l’issue de leurs gardes à vue, le parquet de Nantes a décidé d’une mesure de composition pénale, d’un rappel à la loi par déléguée du procureur, d’une convocation devant le tribunal pour enfants et d’une mesure de réparation pénale.