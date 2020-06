Quatre trafiquants de drogue présumés seront jugés le 17 juin à Laval

On vous en parlait dès samedi matin dans la matinale de France Bleu Mayenne. Une importante saisie de drogue a eu lieu la semaine dernière, le lundi 25 au soir, dans le quartier Hilard à Laval. La police a saisi six kilos de cannabis, 952 grammes d’herbe et 227 grammes de cocaïne, pour une valeur estimée à 122 000 euros par les forces de l'ordre. Quatre personnes seront convoquées devant la justice le 17 juin.

C'est un trafic de drogue qui a été mis au jour, et comme pour tous les trafics, les policiers sont partis des consommateurs. Trois personnes identifiées, les enquêteurs remontent la piste jusqu'à cet appartement du quartier Hilard. Une première perquisition a lieu le lundi 25 mai au soir, puis une seconde le lendemain avec un chien renifleur de drogue. La drogue est découverte dans l'appartement, mais également dans le box, le garage du logement, qui n'abritait aucune voiture, les stupéfiants étaient dissimulés sous une couverture.

Trois trafiquants ont été interpellés dans l'appartement le lundi soir, âgé de 26, 27 et 29 ans. Le locataire des lieux, âgé de 50 ans, n'était pas présent. Prévenu de l'intervention de la police à son domicile, il s'est rendu le lendemain au commissariat. Tous ont été présentés au parquet vendredi, puis laissés libres sous contrôle judiciaire en attendant leur procès.

Les trois consommateurs eux font l'objet d'une ordonnance pénale et risquent une amende.